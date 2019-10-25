2019-10-25T09:46:16+03:00
Происшествия

Самарец нашел на тротуаре банковскую карту, накупил продуктов на три тысячи рублей и попал под суд

Молодому человеку дали шесть лет условно
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор парню вынесли в Промышленном районном судеПриговор парню вынесли в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Легкой наживы не бывает. В этом убедился 27-летний Максим К. из Самары, которого на днях осудили за кражу.

- В ходе судебного следствия установлено, что 18 июля обвиняемый на тротуаре около супермаркета на улице Ставропольской обнаружил банковскую карту. В тот же день четырьмя транзакциями он оплатил ею свои покупки на сумму более трех тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая на процессе представляла сторону обвинение.

Максим свою вину признал в полном объеме. Он раскаялся и возместил потерпевшему ущерб.

Судья, изучив все за и против, назначил подсудимому шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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