Самарец нашел на тротуаре банковскую карту, накупил продуктов на три тысячи рублей и попал под суд

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-25T09:46:16+03:00

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Легкой наживы не бывает. В этом убедился 27-летний Максим К. из Самары, которого на днях осудили за кражу.

- В ходе судебного следствия установлено, что 18 июля обвиняемый на тротуаре около супермаркета на улице Ставропольской обнаружил банковскую карту. В тот же день четырьмя транзакциями он оплатил ею свои покупки на сумму более трех тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая на процессе представляла сторону обвинение.

Максим свою вину признал в полном объеме. Он раскаялся и возместил потерпевшему ущерб.

Судья, изучив все за и против, назначил подсудимому шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU