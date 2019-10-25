2019-10-25T10:36:56+03:00
Общество

Самарский школьник победил в Международном конкурсе и получил право бесплатного обучения в Санкт-Петербурге

За победу боролись 380 кандидатов из России, Беларуси и Казахстана
Кристина АДАЕВА
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Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) совместно с Конгрессом интеллигенции и Российской академией наук ежегодно проводит Международный Конкурс «Идеи Д.С.Лихачева и современность».

Победители конкурса получают возможность бесплатно учиться в одном из ведущих вузов страны. В 2019 году на Конкурс поступило свыше 380 докладов из России, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Прием заявок и творческих работ от старшеклассников из Самары и Самарской области организовал и провел Самарский филиал СПбГУП. По традиции за победу боролись шесть старшеклассников из Самарской области.

Среди победителей престижного конкурса ученик 11 класса Андрей Кривошеев - занял I место в номинации «Лучшая текстовая работа», представив доклад на тему «Память – основа совести и нравственности». Старшеклассник получил право поступления в СПбГУП вне конкурса и бесплатно учиться с выплатой ежемесячной стипендии. Теперь Андрей Кривошеев - студент 1 курса факультета Культуры.

- Учиться в Университете не просто, интенсивность учебы несравнима со школьными занятиями, но очень интересно и увлекательно. В сентябре мы уже побывали на пяти экскурсиях, спектакле, симфоническом концерте, «Шашлыкиаде», во дворце Царского села, на занятиях в «Школе Web-дизайна». Времени на скуку просто не остается, - поделился своими впечатлениями победитель конкурса через два месяца учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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