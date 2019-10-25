На трассе под Самарой женщина на Hyundai сбила насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-25T10:17:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 25 октября, на 30 км 708 м трассы «Самара — Бугуруслан» произошло смертельное ДТП. Там возле села Нижняя Алексеевка примерно в 6:20 сбили женщину. Она угодила под колеса автомобиля Hyundai Solaris.

- За рулем иномарки находилась 33-летняя женщина. Она двигалась со стороны Бугуруслана в направлении Самары по левой полосе. В пути следования она сбила 67-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия медиков скорой помощи. По данным сотрудников ГИБДД, на одежде погибшей не было световозвращающих элементов. Автомобилистка могла ее просто не заметить на темной дороге.

Напомним, что за последнюю неделю это уже второе смертельное ДТП у села Нижняя Алексеевка. В понедельник, 21 октября, там под колесами автомобиля погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU