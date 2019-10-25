2019-10-25T10:39:53+03:00
Общество

«Новый-старый» омбудсмен: Ольга Гальцова вновь займет пост уполномоченного по правам человека в Самарской области

Ее кандидатуру согласовали в Москве
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УПЧ в Самарской областиФото: УПЧ в Самарской области
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру нового омбудсмена Самарской области. На этот пост претендует Ольга Гальцова, которая трудится в этой должности несколько последних лет.

- 24 октября Татьяна Москалькова согласовала назначение Ольги Гальцовой на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Вопрос о ее назначении будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы, - сообщили в пресс-службе УПЧ в Самарской области.

Напомним, что Ольга Гальцова заняла пост уполномоченного по правам человека в Самарской области в июле 2014 года. До этого она была депутатом Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Самарой женщина на Hyundai сбила насмерть пенсионерку
Самарский школьник победил в Международном конкурсе и получил право бесплатного обучения в Санкт-Петербурге
В Самаре агрессивный олень затащил к себе в вольер мужчину и затоптал до полусмерти
Самарец нашел на тротуаре банковскую карту, накупил продуктов на три тысячи рублей и попал под суд
В Самаре на Промышленности при пожаре в квартире пострадали два человека
Двух женщин и ребенка в Новокуйбышевске мог сбить водитель на «Рено Логан»
Самарского губернатора поставили во главе регионального отделения партии «Единая Россия»
Самарские студенты сделали чайный сервиз из яблок и отправили его в заповедник на Камчатку
Третья победа подряд: ЦСК ВВС дома обыграл «СКА-Неву» со счетом 4:2
В Новокуйбышевске ищут водителя, сбившего на «зебре» троих пешеходов
За два месяца мобильные бригады СамГЭС вернули около 7 миллионов долгов
«Лада» в матче ВХЛ уступила петербургскому «Динамо» в серии буллитов
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на выходных
Определились два кандидата на должность ректора СамГТУ
«Крылья Советов» пробились в четвертьфинал Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
В Самаре из-за аварии на водоводе на улице Самарской четыре автобуса пустят в объезд
Авария на водопроводе: в Самаре троллейбусы № 4 и 15 изменят схему движения
Резервный фонд губернатора поможет Тольятти купить мобильную лабораторию для проверки воздуха