«Новый-старый» омбудсмен: Ольга Гальцова вновь займет пост уполномоченного по правам человека в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-25T10:39:53+03:00

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру нового омбудсмена Самарской области. На этот пост претендует Ольга Гальцова, которая трудится в этой должности несколько последних лет.

- 24 октября Татьяна Москалькова согласовала назначение Ольги Гальцовой на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Вопрос о ее назначении будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы, - сообщили в пресс-службе УПЧ в Самарской области.

Напомним, что Ольга Гальцова заняла пост уполномоченного по правам человека в Самарской области в июле 2014 года. До этого она была депутатом Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU