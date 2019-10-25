Жители Самары рассказали, сколько времени они мечтают тратить на путь до работы

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-25T11:32:26+03:00

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Стало известно, сколько времени тратят жители Самары и Тольятти на дорогу до работы и на чем они добираются до туда. Исследование, которое провели сотрудники сайта SuperJob, показало, что самарцы в среднем едут на работу около 50 минут, а тольяттинцы примерно полчаса. В данном случае речь идет об общественном транспорте.

Так, для жителей Самары предпочтительнее добираться до работы на личном транспорте, поскольку поездка на авто занимает в среднем всего 30 минут. Идеальное же время, о котором мечтают самарцы, составляет 19 минут. К слову, с 2014 года время пути на общественном транспорте увеличилось на 6 минут, а на личном наоборот сократилось — на 3-4 минуты.

Тольятти в плане пути до работы оказался куда резвее. Каждый второй едет туда на личном авто и тратит на это примерно 25 минут. Что касается тех, кто добирается до места службы на общественном транспорте, то время их пути в среднем составляет 35 минут. К слову, это самое лучшее время среди российских мегаполисов. Идеальное время для сотрудников предприятий Автограда — 16 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU