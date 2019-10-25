Был в верхней одежде и без ботинок: в Сызрани в карьере утонул пенсионер

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-25T11:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 25 октября, в Заусиновском районе Сызрани произошло ЧП. Там в карьере обнаружили труп 67-летнего мужчины в верхней одежде.

- Тело мужчины обнаружил очевидец. Спасатели были направлены место происшествия в 9:15. Они извлекли тело из воды и передали его полицейским в 10:10. В погибшем опознали мужчину, который пропал накануне, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Как пишут местные СМИ, на берегу обнаружили ботинки мужчины, пачку сигарет и пустую пластиковую бутылку, предположительно, из-под вина. Обстоятельства гибели мужчины и все подробности случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU