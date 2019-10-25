У жителя Тольятти в гараже нашли 6 тысяч литров нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-25T12:06:07+03:00

Мужчина может сесть на 3 года за паленый алкоголь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина не только хранил паленую водку, но еще и занимался ее изготовлением

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В Тольятти полицейские наведались в гараж 34-летнего местного жителя и обнаружили там неожиданную находку. Мужчина незаконно хранил там 6 тысяч литров алкогольной продукции.

- По предварительным данным, в гаражном боксе, расположенном в Центральном районе Тольятти, мужчина незаконно производил и хранил спиртосодержащую продукцию. Оттуда был изъят алкоголь на общую сумму 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Тольяттинцу грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU