У жителя Тольятти в гараже нашли 6 тысяч литров нелегального алкоголя
В Тольятти полицейские наведались в гараж 34-летнего местного жителя и обнаружили там неожиданную находку. Мужчина незаконно хранил там 6 тысяч литров алкогольной продукции.
- По предварительным данным, в гаражном боксе, расположенном в Центральном районе Тольятти, мужчина незаконно производил и хранил спиртосодержащую продукцию. Оттуда был изъят алкоголь на общую сумму 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Тольяттинцу грозит до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU