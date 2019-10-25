В Самаре в больнице имени Пирогова нашли некачественное сливочное масло

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-25T12:47:09+03:00

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В Самаре в больнице имени Пирогова нашли фальшивое сливочное масло. Анализы показали, что в нем есть растительные жиры.

- Проверка показала, что изготовителем этого сливочного масла является компания из Самары. В отношении нее был составлен административный протокол. Предприятию грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также у него отзовут декларацию на производство сливочного масла, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Также специалисты ведомства нашли и другие нарушения в работе компании. Так, в период с сентября по октябрь к ней поступило почти 284 кг молока, из которого она изготовила 150,6 кг сливочного масла. На производство 1 кг масла нужно 20 кг молока, но данные цифры говорят о том, что предприятие использовало всего по 2 кг молока на 1 кг масла.

ИСТОЧНИК KP.RU