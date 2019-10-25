2019-10-25T13:05:03+03:00
Здоровье

В Самаре пенсионеры могут лечить зубы со скидкой

Выгодное предложение появилось в сети стоматологии Эденталь
Кристина АДАЕВА
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Сети стоматологических клиник ЭдентальСети стоматологических клиник Эденталь
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Не секрет, что в стоматологической помощи наиболее остро нуждается пенсионеры. Согласно статистики у большинства людей в возрасте старше 55 лет отсутствует один или несколько зубов, а примерно у 30% наблюдается полная адентия. При этом качество жизни пожилых людей отчасти зависит от реабилитации зубочелюстной системы и восстановление ее целостности. Человек со здоровыми зубами не испытывает ограничений при приеме пищи и живет полной жизнью.

В сети стоматологических клиник Эденталь специально для пожилых людей действует скидка 25% на лечение и профилактику.

Подробнее узнать об акции и записаться на визит можно на сайте клиники Эденталь.

Как найти?

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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