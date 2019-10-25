В Самаре пенсионеры могут лечить зубы со скидкой

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-25T13:05:03+03:00

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Не секрет, что в стоматологической помощи наиболее остро нуждается пенсионеры. Согласно статистики у большинства людей в возрасте старше 55 лет отсутствует один или несколько зубов, а примерно у 30% наблюдается полная адентия. При этом качество жизни пожилых людей отчасти зависит от реабилитации зубочелюстной системы и восстановление ее целостности. Человек со здоровыми зубами не испытывает ограничений при приеме пищи и живет полной жизнью.

В сети стоматологических клиник Эденталь специально для пожилых людей действует скидка 25% на лечение и профилактику.

Подробнее узнать об акции и записаться на визит можно на сайте клиники Эденталь.

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Тел.: +7 (846) 330-03-03

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Тел.: +7 (846) 201-04-47

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