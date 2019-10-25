2019-10-25T13:37:34+03:00
Общество

В Самарской области построят три молочных комплекса на 10 тысяч коров

Сейчас инвестор выбирает площадки под размещение ферм
Анастасия ФИЛАТОВА
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В строительство молочных ферм вложат около 10 млрд рублейВ строительство молочных ферм вложат около 10 млрд рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области собираются построить сразу три животноводческих комплекса. Займется этим крупный агрохолдинг — ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», с которым летом этого года был подписан соответствующий договор.

- Холдинг намерен вложить более 10 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в Самарской области. В регионе планируется построить три комплекса молочного направления с общим поголовьем не менее 10 тысяч коров, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сейчас инвестор выбирает место для размещения комплексов. В качестве одной из площадок рассматривается Клявлинский район. Предполагается, что проектирование фермы на 3,5 тысячи голов начнется до конца года. К строительству же хотят приступить весной 2020 года. Еще двумя площадками, где хотят разместить молочные комплексы, могут стать Борский и Похвистневский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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