В Самарской области построят три молочных комплекса на 10 тысяч коров

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-25T13:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области собираются построить сразу три животноводческих комплекса. Займется этим крупный агрохолдинг — ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», с которым летом этого года был подписан соответствующий договор.

- Холдинг намерен вложить более 10 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в Самарской области. В регионе планируется построить три комплекса молочного направления с общим поголовьем не менее 10 тысяч коров, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сейчас инвестор выбирает место для размещения комплексов. В качестве одной из площадок рассматривается Клявлинский район. Предполагается, что проектирование фермы на 3,5 тысячи голов начнется до конца года. К строительству же хотят приступить весной 2020 года. Еще двумя площадками, где хотят разместить молочные комплексы, могут стать Борский и Похвистневский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU