2019-10-25T13:38:00+03:00
Спорт

Телеканал ТНТ разыграет 30 000 рублей перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

Акция ТНТ обыгрывает сюжет сериала «Полярный»
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27 октября во время важнейшего матча с лидером РФПЛ «Зенитом» телеканал ТНТ поддержит всех любителей футбола и разыграет множество подарков, а также суперприз в 30 тыс. рублей.

Акция телеканала ТНТ приурочена к старту нового комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. За два часа до стартового свистка перед каждым входом на «Самара Арену» будут установлены специальные футбольные ворота. Чтобы получить подарок от ТНТ и побороться за главный приз 30 тыс. рублей достаточно будет точно попасть во все четыре отверстия, расположенных в воротах. Тот, кто будет точен, получит четырехзначный код от сейфа с деньгами. Но подойдет ли полученный пароль или нет, зависит от удачи.

Акция ТНТ обыгрывает сюжет сериала «Полярный». Это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Бывшие подельники попросили его присмотреть за общими деньгами, и Виктор положил их на свой счет в банке. Но вся беда в том, что пароль от счета он благополучно забыл. Главный герой решает сбежать, прыгает в товарный вагон и через пару дней оказывается в небольшом северном городке Полярном. Стартует новый сериал уже на следующий день после игры Крылышек с Зенитом, в 21:00 на телеканале ТНТ.

Внимание! Чтобы принять участие в розыгрыше главного приза нужно прийти на стадион пораньше. Акция ТНТ начнется за два часа до стартового свистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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