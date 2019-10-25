Какие дороги перекроют в Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Зенит»
В воскресенье, 27 октября, в Кировском районе Самары перекроют движение на нескольких дорогах. Проезд ограничат из-за проведения на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Зенит».
- С 12:00 до 18:00 27 октября нельзя будет проехать по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, по улице 1-ой Стадионной от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Данные ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, машины полиции, скорой помощи и пожарных автомобилей. Кроме того, на этих участках улиц с 6:00 до 18:00 запретят остановку и стоянку транспорта.
Схема временного перекрытия дорог
ИСТОЧНИК KP.RU