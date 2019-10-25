2019-10-25T14:05:42+03:00
Общество

Какие дороги перекроют в Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Зенит»

Движение ограничат 27 октября в районе стадиона «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд перекроют 27 октября из-за матча "Крылья Советов" - "Зенит"Проезд перекроют 27 октября из-за матча "Крылья Советов" - "Зенит"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 27 октября, в Кировском районе Самары перекроют движение на нескольких дорогах. Проезд ограничат из-за проведения на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Зенит».

- С 12:00 до 18:00 27 октября нельзя будет проехать по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, по улице 1-ой Стадионной от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Данные ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, машины полиции, скорой помощи и пожарных автомобилей. Кроме того, на этих участках улиц с 6:00 до 18:00 запретят остановку и стоянку транспорта.

Схема временного перекрытия дорог

Схема временного перекрытия дорог

ИСТОЧНИК KP.RU

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