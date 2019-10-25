Ударил и уехал: в Новокуйбышевске нашли автомобилиста, который напал на водителя скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-25T14:22:00+03:00

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В Новокуйбышевске нашли автомобилиста, который напал с кулаками на 30-летнего водителя скорой помощи. Конфликт произошел 31 августа на парковке возле одного из гипермаркетов города, когда медики приехали на вызов к пациенту.

- Злоумышленником оказался 42-летний житель Новокуйбышевска, который ранее судим не был. Он признался в содеянном и раскаялся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Материалы дела уже направили на рассмотрение в прокуратуру. Напомним, что мужчина в ходе конфликта ударил водителя машины скорой помощи кулаком в лицо, а потом уехал. После этого последнего госпитализировали в больницу. Что именно спровоцировало ссору, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU