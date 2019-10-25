Как добраться до стадиона «Самара Арена» 27 октября в день матча «Крылья Советов» - «Зенит»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-25T14:43:48+03:00

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В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Самара Арена» в 15:00 пройдет матч 14 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит». В этот день болельщиков традиционно повезут на спортобъект трамваи S5. Они будут курсировать в коротком — от Барбошиной поляны — и в длинном вариантах — от улицы Тухачевского.

- Первый трамвай S5 поедет от улицы Тухачевского в 11:58. Интервал движения составит 8-10 минут. Работа трамвая завершится в 15:15, а возобновится после окончания матча — в 17:00. Все составы поедут до улицы Тухачевского, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также в день матча до «Самара Арены» будут ходить трамваи № 11 и 12. Они будут ездить до стадиона до 13:00, а позже — до остановки «Барбошина поляна». Также до спортобъекта можно будет добраться на автобусах № 1, 6, 21, 21м, 45, 50, 51, 67, 89, 96, 203, 205, 226, 261, 268, 295, 297, а еще на трамваях № 5, 22, 24, 25 и на троллейбусах № 8, 9, 19. Правда, в этих случаях придется пересаживаться на другой транспорт или идти часть пути пешком.

После окончания матча на остановку «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. На остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси пассажиров будут ждать автобусы № 50.

Для тех, кто собрался на матч на своих автомобилях, будут работать бесплатная Северная парковка, а также Южная парковка. Воспользоваться последней смогут только те автомобилисты, которые имеют специальное разрешение.

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ИСТОЧНИК KP.RU