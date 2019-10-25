Сменят зонирование: в Самаре хотят застроить территорию возле бывшего завода клапанов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-25T15:14:12+03:00

Под застройку могут отдать территорию площадью более 7 тысяч кв.м Фото: Google. Карты.

Что именно построят на этой площадке, пока не известно

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В Самаре хотят сменить зонирование двух земельных участков, которые находятся на улице Григория Засекина. Речь идет о территории общей площадью 7,24 тысячи квадратных метров напротив бывшего завода клапанов.

- Участки находятся в зоне предприятий и складов V-IV классов вредности — ПК-1. Их предлагается перевести в общественно-деловую зону городского значения — Ц-2, - говорится в документе, размещенном на сайте городской администрации.

Насколько известно, на этих земельных участках сейчас находятся мукомольная мельница Соколова и магазин по продаже катеров и лодок. Для чего именно потребовалось сменить зонирование участков, пока не известно. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после проведения публичных слушаний. Они стартуют 2 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU