2019-10-25T15:29:51+03:00
Общество

Новые подробности дела Зобнина и Семина: в суде рассказали, кто и куда выводил активы "Компаньона"

В Самаре продолжают рассматривать запутанное дело бывших страховых компаньонов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре в суде разбирают дело экс-партнеров СГ "Компаньон"В Самаре в суде разбирают дело экс-партнеров СГ "Компаньон"
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В Красноглинском районном суде продолжают рассматривать претензию бывшего гендиректора ООО Страховая группа "Компаньон" Александра Зобнина к своим бывшим коллегам. По версии следствия те принимали участие в краже денег, недвижимости и автомобилей ООО "Проектный офис". В ответ подсудимые утверждают, что от имени Зобнина совершался ряд нападений на людей. О новом повороте в деле сообщает интернет-портал "Территория. Самара". Так, в суде допросили высокопоставленную сотрудницу страховой компании "СОК" и СГ "Компаньон" и ООО "Проектный офис" Светлану Парфенову. Она поведала о событиях и документах, о которых при допросе Зобнин предпочел забыть.

- Когда была приостановлена деятельность «Компаньона» и стало ясно, что компания работать не будет, выводились активы, - сообщает "Территория. Самара" из зала суда.

Также свидетельница усомнилась в подлинности ряда документов, в частности, служебной записки, якобы подписанной Семиным, о выплате вознаграждений. Эти документы проходили через экспертизу, и вывод экспертов звучал так: "вероятно, Семин". Сам Зобнин не поддерживает идею о проведении повторной комплексной экспертизы.

Защитники обвиняемой стороны считают, что в деле у Зобнина есть свои денежные интересы.

- Александр Зобнин, судя по всему, нащупал схему, позволяющую эти «виртуальные» деньги без лишних хлопот превратить в реальные — заявив об их хищении и обратившись в рамках уголовного дела с гражданским иском к подсудимым. Ведь в случае, если суд сочтёт находящихся на скамье виновными и удовлетворит исковые требования Зобнина, осуждённые будут должны потерпевшему более 850 миллионов рублей, - считает защитник Бориса Сёмина, адвокат Алексей Мезенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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