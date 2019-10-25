2019-10-25T15:46:30+03:00
Происшествия

Требовали деньги: в Сызрани группа молодых людей избила возле школы подростка

Нападение произошло в Юго-Западном районе города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полиция проводит проверку по факту нападения на подросткаПолиция проводит проверку по факту нападения на подросткаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вновь произошел конфликт между школьниками, который завершился дракой. В минувший понедельник, 21 октября, группа молодых людей напала на ученика 9-класса одной из школ Юго-Западного района Сызрани.

По предварительным данным, молодые люди поджидали подростка во дворе школы, когда он возвращался после уроков домой. Когда парень поравнялся с ними, они потребовали у него деньги, но он отказался. После этого молодые люди повалили школьника на землю и начали избивать. Свидетелями этого стали прохожие. Они и спугнули нападавших. Как пишут местные СМИ, подростку понадобилась помощь медиков.

В ГУ МВД по Самарской области «Комсомольской правде — Самара» информацию об этом случае подтвердили. Полицейские отметили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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