2019-10-25T15:52:20+03:00
Происшествия

На «Электрощите» отрицают факт претензий к летчику-герою, обвиняемому в мошенничестве на заводе

Компания в судебных процессах с экс-депутатом Александром Палагичевым не участвует
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства по делу летчика продолжаютсяРазбирательства по делу летчика продолжаютсяФото: соцсети
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В Самаре продолжаются разбирательства по делу летчика и экс-депутата Александра Палагичева. Его обвиняют в мошенничестве на бывшем месте работы — заводе «Электрощит». Между тем на предприятии отмечают, что претензии в адрес Палагичева идут не с их стороны.

— К сотруднику Александру Палагичеву со стороны ЗАО «Электрощит» — ТМ Самара»претензий нет. В настоящее время никаких судебных процессов между компанией и данным физическим лицом не проводится, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе «Электрощита».

По мнению следователей, Александр может быть причастен к составлению ведомостей-расчетов, согласно которым с сентября 2017 по август 2018 года ему и еще нескольким сотрудникам приходили премии за выполнение спецпроекта по оборонному заказу. На карту мужчины за этот период были перечислены 1 миллион 200 тысяч рублей. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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