2019-10-25T16:16:30+03:00
Общество

В Самаре три автомобиля попали под арест из-за долгов их владельцев за тепло

Самарцы «забыли» оплатить квитанции на общую сумму 158 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Если владельцы не оплатят долги, то их машины выставят на торгиЕсли владельцы не оплатят долги, то их машины выставят на торгиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Самаре троих местных жителей оставили без машин. Их забрали приставы за долги за тепло.

- В ходе рейда по неплательщикам в Кировском и Октябрьском районах были конфискованы три автомобиля: Ford Fiesta, Ford Mondeo и ВАЗ-21093. Их владельцы не заплатили за тепло более 60 тысяч рублей, 30,5 тысяч рублей и 67,5 тысяч рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Хозяин «Фиесты» сразу же полностью погасил долг. Что касается остальных должников, то им нужно оплатить счета за отопление и горячую воду в течение 5 дней. Если они не сделают это в отведенный срок, то их машины выставят на торги. Как отметили в компании, рейды по должникам, которые чаще всего заканчиваются арестом имущества, будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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