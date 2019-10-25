2019-10-25T16:37:09+03:00
Общество

Страдает склерозом: в Самарской области пенсионерка вышла с кладбища и пропала

В последний раз женщину видели в поселке Золотая Гора Приволжского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские просят помочь в поиске пропавшей пенсионеркиПолицейские просят помочь в поиске пропавшей пенсионеркиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские и родственники разыскивают 72-летнюю жительницу села Обшаровка Приволжского района Галину Аникину. Она перестала выходить на связь с близкими утром 24 октября.

- В минувший четверг, 24 октября, примерно в 10:30 женщина вышла с территории кладбища, расположенного в поселке Золотая Гора, и до сих пор не вернулась домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы пенсионерки: на вид 70 лет, рост 165 см, среднего телосложения, темные волосы средней длины с проседью. В день исчезновения она была одета в серую болоньевую куртку и черное платье. На голове у нее был черный платок, а на ногах — черные туфли. Как отмечают в облГлавке, пенсионерка страдает старческим склерозом, речь у нее невнятная и говорит она медленно.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Аникиной, сообщить об этом в ОМВД по Приволжскому району по телефонам: (884647) 9-14-84, (884647) 9-19-36, (884647) 9-13-73 либо 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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