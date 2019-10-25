2019-10-25T16:55:40+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» уступили бразильскому «Фламенго» в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов

Матч завершился со счетом 2:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Теперь «Крылья» сыграют за пятое место турнира. Фото: beachsoccer.com.Теперь «Крылья» сыграют за пятое место турнира. Фото: beachsoccer.com.
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«Крылья Советов» не смогли пробиться в полуфинал Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу, который в эти дни проходит в турецкой Аланье. В четвертьфинале самарцы уступили бразильскому клубу «Фламенго» 2:4.

Голами в составе волжан отметились Владислав Жариков и Амадиус Виноградов. Красную карточку в составе «КС» получил Алексей Ильинский.

Теперь «Крылья» сыграют за пятое место турнира. Их следующим соперником станет или турецкий клуб «Аланьяспор», или испанский клуб «Леванте». Победитель этой пары пройдет в полуфинал, где сыграет с «Фламенго», проигравший встретится с «КС».

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«Крылья Советов» пробились в четвертьфинал Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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