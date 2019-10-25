2019-10-25T17:01:48+03:00
Общество

В Самаре на 1 этажах жилых домов разместят детские сады

До конца года город планирует выкупить 5 таких помещений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Детские сады на 1 этажах жилых домов будут рассчитаны на 250 местДетские сады на 1 этажах жилых домов будут рассчитаны на 250 местФото: Мария ЛЕНЦ
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В Самаре подыскали новые места для детских садов. Теперь их будут размещать на первых этажах жилых домов. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

- В областном бюджете предусмотрены средства на приобретение в муниципальную собственность помещений на 1 этажах жилых домов для размещения детских садов. До конца года планируется приобрести на территории Самары 5 учреждений, которые будут рассчитаны на 250 мест, - сообщили в губдуме.

Кроме того, власти региона намерены увеличить число мест в детских садах с помощью пристроев. Их хотят использовать для детей ясельного возраста. Добавим, что до 2021 года в регионе должны построить 27 новых детских садов на 5576 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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