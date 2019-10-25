Скейт-площадка и новое фортепиано: как нацпроекты меняют жизнь в регионе

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-25T19:42:15+03:00

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В прошлом году Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал 12 новых нацпроектов. В работу по их реализации активно включились все населенные пункты Самарской области, и Кинель – не исключение. Благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» перемены пришли в Детский парк – здесь построены скейт-площадка и игровая площадка «Крепость», которая зимой превратится в большую горку для малышей. На ул. 50 лет Октября, 108 появилась спортивная площадка с оборудованием для сдачи норм ГТО и уличными тренажерами – помог нацпроект «Демография». Новое пианино в детской школе искусств №2 в поселке Усть-Кинельский подарил ребятам нацпроект «Культура». В Центе образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» алексеевские школьники занимаются робототехникой и информатикой, а помог им в это нацпроект «Образование».

- Роль национальных проектов огромна, - считает глава города Кинель Владимир Чихирёв. – Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов, участвует и местный бюджет. Благодаря нацпроектам, мы можем планировать мероприятия не только на этот год, но и все время их реализации. На устройство скейт-площадки из бюджетов разного уровня затрачено около 4,5 миллионов рублей. Всего в этом году мы благоустроили пять общественных пространств на общую сумму 1 миллион рублей – это детский парк, стадион в Алекссевке, футбольное поле на северной стороне города, спортивная площадка для игровых видов спорта на улице Украинской и площадка на улице 50 лет Октября. На 2020 год мы, по результатам голосования жителей, выбрали еще четыре территории.

ИСТОЧНИК KP.RU