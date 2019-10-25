«Только искры летели!»: на трассе в Самарской области у грузовика вспыхнуло колесо

СЕГОДНЯ 21:15 2019-10-25T21:15:38+03:00

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Серьезное ЧП чуть было не случилось на трассе в Сызранском районе. Китайский грузовик Howona вез щебенку. Неожиданно возле села Старая Рачейка водитель почувствовал запах дыма и заметил в зеркало заднего вида летящие из-под колес искры. Мужчина успел остановить автомобиль, выскочить из кабины и вызвать пожарных. Оказалось, что прямо на ходу у грузовика загорелось колесо.

Пожарные приехали быстро и в считанные минуты потушили огонь. Благодаря этому серьезных последствий удалось избежать. Пострадавших в этом дорожном происшествии, к счастью, тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU