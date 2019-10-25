«На семь градусов выше нормы»: Самару опять ждут аномально теплые выходные

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-25T21:46:29+03:00

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Бабье лето, кажется, вовсе не хочет покидать Самарскую область - последние выходные октября вновь порадуют горожан теплой погодой. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье самарцев ждет температура в 10-15 градусов, юго-западный ветер 8-13 м/с, а на небо временами будут набегать облака. Специалисты признают, что такие погодные условия характерны скорее для конца сентября, нежели для последних чисел октября.

- Погоду Средней Волги продолжает формировать область повышенного давления. В воскресенье местами пройдет небольшой дождь и усилится ветер, но температура воздуха по-прежнему будет на 7-9° выше средних многолетних значений ,- сообщили в Приволжском УГМС.

В целом по сведению Гидрометцентра России в конце октября средняя температура воздуха была аж на пять градусов выше нормы. А вот с середины следующей недели уже ожидаются холода, а наступление ноября ознаменуется нулевыми температурами.

ИСТОЧНИК KP.RU