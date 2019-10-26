Пенсионеры и сироты: кто из самацев может получить льготу на оплату вывоза мусора

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-26T08:44:17+03:00

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В Самарской области стало известно, сколько человек имеет право на получение льготы на вывоз мусора. Это около 480 тысяч жителей региона. Как заявила руководитель управления реализации социальных гарантий граждан в сфере ЖКУ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Хохлова, право на компенсацию имеют льготники ЖКУ, которые каждый месяц платят за услуги регоператора и не имеют перед ним задолженности – в этом случае они могут вернуть у государства половину заплаченной суммы.

- Мы каждый месяц получаем от регоператора информацию об оплате оказанной услуги и об отсутствии задолженности у льготной категории граждан. Денежные компенсации выплачиваем через банк или почтовые отделения,- объяснила Наталья Хохлова.

Кроме льготных категорий скидку 30% на оплату вывоза мусора от регоператора могут получить одиноко проживающие пенсионеры, являющиеся единственными собственниками жилья, дети-сироты и лица, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет. Правда, коэффициент действует только в отношении социальной нормы жилья – это 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека и 21 квадратный метр общей площади на одного члена семьи из двух человек, относящихся к категории «дети-сироты и лица, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет». Желающих получать такую льготу в Самарской области около двух тысяч человек. Чтобы платить меньше за вывоз мусора, нужно подать заявление регоператору в одном из Центров обслуживания населения и принести документы – паспорт, свидетельство о собственности, справки о том, что человек является единственным зарегистрированным и об отсутствии льгот от соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU