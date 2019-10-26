«Едут сплошным потоком»: сквозной проезд от Воронежской к Стара-Загоре могут закрыть
Жильцы дома на ул.Стара-Загора,110, бьют тревогу – через их двор почти нескончаемым потоком едут машины. А в час пик здесь образуются натуральные пробки. Виной всему – сквозной проезд: через эти дворы автомобилисты могут добраться с улицы Воронежской на Стара-Загору, Фадеева и даже на Московское шоссе минуя заторы на городских магистралях. Да вот беда – жителям местных домов такая ситуация не по вкусу.
- По вечерам в часы пик у нас во дворах настоящие пробки, страшно за свою безопасность и за наших детей, - пожаловались жители микрорайона городским депутатам.
Обращения в ГИБДД и городской департамент транспорта, как утверждают самарцы, не принесло результата – все, что готовы сделать чиновники – это поставить на въезде во дворы знак «Жилая зона». Но жители опасаются, что вряд ли эта мера позволит решить проблему – ведь ничто не помешает нерадивым автомобилистам нарушать правила. Окончательного рецепта решения вопроса пока нет, но депутаты обещали подумать, как можно помочь горожанам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU