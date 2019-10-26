«Едут сплошным потоком»: сквозной проезд от Воронежской к Стара-Загоре могут закрыть

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-26T12:58:10+03:00

Жители одного из самарских дворов негодуют на автомобилистов, которые объезжают пробки через их территорию

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Жильцы дома на ул.Стара-Загора,110, бьют тревогу – через их двор почти нескончаемым потоком едут машины. А в час пик здесь образуются натуральные пробки. Виной всему – сквозной проезд: через эти дворы автомобилисты могут добраться с улицы Воронежской на Стара-Загору, Фадеева и даже на Московское шоссе минуя заторы на городских магистралях. Да вот беда – жителям местных домов такая ситуация не по вкусу.

- По вечерам в часы пик у нас во дворах настоящие пробки, страшно за свою безопасность и за наших детей, - пожаловались жители микрорайона городским депутатам.

Обращения в ГИБДД и городской департамент транспорта, как утверждают самарцы, не принесло результата – все, что готовы сделать чиновники – это поставить на въезде во дворы знак «Жилая зона». Но жители опасаются, что вряд ли эта мера позволит решить проблему – ведь ничто не помешает нерадивым автомобилистам нарушать правила. Окончательного рецепта решения вопроса пока нет, но депутаты обещали подумать, как можно помочь горожанам.

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ИСТОЧНИК KP.RU