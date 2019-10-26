2019-10-26T12:58:10+03:00
Общество

«Едут сплошным потоком»: сквозной проезд от Воронежской к Стара-Загоре могут закрыть

Жители одного из самарских дворов негодуют на автомобилистов, которые объезжают пробки через их территорию
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Засилье транспорта во дворе не по душе местным жителямЗасилье транспорта во дворе не по душе местным жителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жильцы дома на ул.Стара-Загора,110, бьют тревогу – через их двор почти нескончаемым потоком едут машины. А в час пик здесь образуются натуральные пробки. Виной всему – сквозной проезд: через эти дворы автомобилисты могут добраться с улицы Воронежской на Стара-Загору, Фадеева и даже на Московское шоссе минуя заторы на городских магистралях. Да вот беда – жителям местных домов такая ситуация не по вкусу.

- По вечерам в часы пик у нас во дворах настоящие пробки, страшно за свою безопасность и за наших детей, - пожаловались жители микрорайона городским депутатам.

Обращения в ГИБДД и городской департамент транспорта, как утверждают самарцы, не принесло результата – все, что готовы сделать чиновники – это поставить на въезде во дворы знак «Жилая зона». Но жители опасаются, что вряд ли эта мера позволит решить проблему – ведь ничто не помешает нерадивым автомобилистам нарушать правила. Окончательного рецепта решения вопроса пока нет, но депутаты обещали подумать, как можно помочь горожанам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Думали, горим" : в Самаре из ТЦ "Вива-Лэнд" вывели всех посетителей
Ночь без воды: из-за ремонта сетей жителям одного из микрорайонов Самары перекроют краны
Домик-беседка и тысячи цветов: стало известно, чем украсят Итальянский бульвар в Тольятти
«Выгорели почти полностью»: в ночном пожаре в Самаре пострадали две машины
«Вот это крокодилы!»: выловленные в Волге хищники «потянули» на 18 килограммов
Пенсионеры и сироты: кто из самацев может получить льготу на оплату вывоза мусора
«На семь градусов выше нормы»: Самару опять ждут аномально теплые выходные
«Только искры летели!»: на трассе в Самарской области у грузовика вспыхнуло колесо
"Вместо священников - инженеры": стало известно, зачем иностранцев «поселили» в Доме архиерейского подворья
Скейт-площадка и новое фортепиано: как нацпроекты меняют жизнь в регионе
В Самаре на первых этажах жилых домов разместят детские сады
Пляжные «Крылья Советов» уступили бразильскому «Фламенго» в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов