«Вот это крокодилы!»: выловленные в Волге хищники «потянули» на 18 килограммов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-26T12:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области завершились любительские соревнования по рыбной ловле. Осенний кубок по ловле хищника спиннингом с лодок организовал тольяттинский клуб. 15 экипажей рыбаков в погоне за право называться лучшими организовали настоящую охоту на рыбу, показав все свое мастерство и знание секретных «рыбных» мест. Стартовали экипажи у Малой Рязани. Здесь же и финишировали спустя несколько часов. А победитель вернулся на место старта всего через два с половиной часа после начала соревнований с 10-килограммовой щукой.

- Это не щуки – это настоящие волжские крокодилы! – поделились эмоциями победители.

Общий вес выловленной победителями рыбы превысил 18 килограмм. Рыбаки привезли на берег жереха, судака, щуку и окуня.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда рыбаки достают из Волги гигантскую рыбу - кажется, это просто заколдованные места какие-то. Так, например, в прошлом году здесь же, в районе Сызрани, выловили щуку-гиганта весом в 9 кило. А самая гигантская щука официально зарегистрированная в России была поймана на Ладожском озере - ее вес составил более 49 килограммов. Причем поймали этого монстра на более мелкую щуку, которая весила всего 5 килограммов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ВОЛЖСКИЕ КРОКОДИЛЫ! Осенний кубок ТРК "Все Свои" 2019. Рыбалка 2019 на хищника. Трофейная щука..В октябре на реке Волга, в Самарской области прошел любительский осенний кубок ТРК "Все Свои" по ловле хищника спиннингом с лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU