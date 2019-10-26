2019-10-26T10:47:55+03:00
Общество

«Выгорели почти полностью»: в ночном пожаре в Самаре пострадали две машины

На борьбу с огнем было брошено десять человек
Ольга НОВИКОВА
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Для тушения пожара понадобились усилия двух экипажей пожарныхДля тушения пожара понадобились усилия двух экипажей пожарныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня ночью около дома №10 по ул.Лукачева в Советском районе Самары вспыхнул пожар. В 2.38 ночи на пульт дежурного областного ГУ МЧС поступил тревожный вызов – во дворе жилого дома пылают сразу два автомобиля - Nissan и Lada Granta.

Как рассказали "КП-Самара" очевидцы событий, машины вспыхнули почти мгновенно, и соседи закономерно опасались за сохранность своих авто - ведь двор очень плотно заставлен машинами, и огонь в любую секунду мог перекинуться на стоящие рядом авто.

- У меня впечатление, что это поджог,- комментирует очевидец событий.

Пожарные среагировали мгновенно и спустя несколько минут прибыли на место происшествия.

- В тушении возгорания участвовали десять человек, использовалось две автоцистерны, - сообщили в ГУ МЧС.

В результате к 2.52 пожар удалось ликвидировать, однако машины все равно ощутимо пострадали от огня. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания и какова точная сумма причиненного ущерба.

Как отмечают юристы, рассчитывать на возмещение ущерба в полном объеме могут лишь те автовладельцы, автомобили которых застрахованы по программе КАСКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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