Ночь без воды: из-за ремонта сетей жителям одного из микрорайонов Самары перекроют краны
В десять часов вечера 26 октября холодная вода исчезнет из кранов жителей микрорайона в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Солнечная и Ташкентская. Об этом предупреждает городская администрация. Здесь будут ремонтировать водопровод. Причиной неудобств стала утечка воды.
- Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм, - пояснили в горадминистрации. - Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам!
Работы планируют завершить в течение шести часов, так что к утру холодная вода должна вернуться в дома горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU