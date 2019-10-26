2019-10-26T12:52:29+03:00
Общество

Ночь без воды: из-за ремонта сетей жителям одного из микрорайонов Самары перекроют краны

Причиной неудобств стала утечка на трубопроводе
Ольга НОВИКОВА
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Утечка на трубопроводе оставит жителей без воды на шесть часовУтечка на трубопроводе оставит жителей без воды на шесть часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В десять часов вечера 26 октября холодная вода исчезнет из кранов жителей микрорайона в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Солнечная и Ташкентская. Об этом предупреждает городская администрация. Здесь будут ремонтировать водопровод. Причиной неудобств стала утечка воды.

- Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм, - пояснили в горадминистрации. - Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам!

Работы планируют завершить в течение шести часов, так что к утру холодная вода должна вернуться в дома горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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