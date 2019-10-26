"Думали, горим" : в Самаре из ТЦ "Вива-Лэнд" вывели всех посетителей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-26T12:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня около 12 часов дня сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Вива-Лэнд». Покупателей пришлось срочно эвакуировать на улицу. Очевидцы сообщают, что было непонятно – учебная ли это тревога или реальная.

В соцсетях самарцы высказывают предположения, что местом возможного возгорания могла быть зона фаст-фуда и даже шутят, что торговый центр подожгли тараканы.

Но в ГУ МЧС опровергли информацию о возгорании – там заявили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

- Мы выезжали на место, проверили, там все в порядке, - сообщили в ГУ МЧС. – Это ложное срабатывание.

Сейчас торговый центр продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, что покупателей должны удалить из торгового центра при любом подозрении на опасность. Так произошло и в этом случае. Кстати, это уже не далеко первый случай ложного срабатывания пожарной сигнализации в этом торговом центре. Например, в сентябре и в апреле из-за аналогичных причин отсюда уже эвакуировали посетителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU