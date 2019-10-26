"Думали, горим" : в Самаре из ТЦ "Вива-Лэнд" вывели всех посетителей
Сегодня около 12 часов дня сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Вива-Лэнд». Покупателей пришлось срочно эвакуировать на улицу. Очевидцы сообщают, что было непонятно – учебная ли это тревога или реальная.
В соцсетях самарцы высказывают предположения, что местом возможного возгорания могла быть зона фаст-фуда и даже шутят, что торговый центр подожгли тараканы.
Но в ГУ МЧС опровергли информацию о возгорании – там заявили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.
- Мы выезжали на место, проверили, там все в порядке, - сообщили в ГУ МЧС. – Это ложное срабатывание.
Сейчас торговый центр продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, что покупателей должны удалить из торгового центра при любом подозрении на опасность. Так произошло и в этом случае. Кстати, это уже не далеко первый случай ложного срабатывания пожарной сигнализации в этом торговом центре. Например, в сентябре и в апреле из-за аналогичных причин отсюда уже эвакуировали посетителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU