2019-10-26T12:56:59+03:00
Общество

"Думали, горим" : в Самаре из ТЦ "Вива-Лэнд" вывели всех посетителей

Из-за срабатывания пожарной сигнализации работу торгового центра пришлось прервать
Ольга НОВИКОВА
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Пожарная тревога заставила посетителей торгового центра поволноваться. Фото: соцсетиПожарная тревога заставила посетителей торгового центра поволноваться. Фото: соцсети
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Сегодня около 12 часов дня сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Вива-Лэнд». Покупателей пришлось срочно эвакуировать на улицу. Очевидцы сообщают, что было непонятно – учебная ли это тревога или реальная.

В соцсетях самарцы высказывают предположения, что местом возможного возгорания могла быть зона фаст-фуда и даже шутят, что торговый центр подожгли тараканы.

Но в ГУ МЧС опровергли информацию о возгорании – там заявили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

- Мы выезжали на место, проверили, там все в порядке, - сообщили в ГУ МЧС. – Это ложное срабатывание.

Сейчас торговый центр продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, что покупателей должны удалить из торгового центра при любом подозрении на опасность. Так произошло и в этом случае. Кстати, это уже не далеко первый случай ложного срабатывания пожарной сигнализации в этом торговом центре. Например, в сентябре и в апреле из-за аналогичных причин отсюда уже эвакуировали посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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