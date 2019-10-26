«Оштрафовали на три миллиона»: детсады и их заведующие поплатились за нарушения
Санитарные врачи проверили самарские детские садики и оштрафовали нарушителей. За время с января по сентябрь 2019 года проверяющие пришли в 480 дошкольных учреждений, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Это меньше полвины всех садиков, которые стоят на учете у специалистов Роспотребнадзора – всего специалисты должны проверять 1154 детских сада, в которые ходит более 150 тысяч детей.
- Во время проверок исследовались пищевые продукты, готовые блюда, вода, параметры микроклимата, уровень искусственной освещенности в помещениях групп, - сообщили в Роспотребнадзоре.
В результате выяснилось, что главными проблемами дошкольных учреждений в регионе остаются переполненные группы, внутренняя отделка, не соответствующая нормам, нарушения рациона питания и обработки продуктов, а также периодичности прохождения медосмотров.
За нарушения детсады и их руководство поплатились - общая сумма штрафов превысила три миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU