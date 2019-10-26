«Больше 15 градусов!»: в Самаре побит абсолютный температурный рекорд
25 октября синоптики зафиксировали в Самарской области абсолютный максимум температуры воздуха. Предыдущие максимальные показатели оказались перекрыты сразу на двух метеостанциях – в Тольятти и в Аглосе.
- 25 октября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха,- сообщили в Приволжском УГМС.
В прошлый раз температурный рекорд в этот день в Тольятти был зафиксирован в 2006 году и составил 14,3 градуса тепла. В этом году синоптики зафиксировали здесь температуру в 14,7 градусов. В Аглосе же предыдущий рекорд был перекрыт сразу на целый градус – в 1986 году здесь фиксировали температуру 14,2 градуса, а в минувшую пятницу она составила 15,2 градуса.
Напомним, синоптики уже сообщали, что последняя декада октября в этом году будет на 7-9 градусов теплее средних многолетних значений
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ИСТОЧНИК KP.RU