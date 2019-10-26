«Больше 15 градусов!»: в Самаре побит абсолютный температурный рекорд

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-26T14:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

25 октября синоптики зафиксировали в Самарской области абсолютный максимум температуры воздуха. Предыдущие максимальные показатели оказались перекрыты сразу на двух метеостанциях – в Тольятти и в Аглосе.

- 25 октября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха,- сообщили в Приволжском УГМС.

В прошлый раз температурный рекорд в этот день в Тольятти был зафиксирован в 2006 году и составил 14,3 градуса тепла. В этом году синоптики зафиксировали здесь температуру в 14,7 градусов. В Аглосе же предыдущий рекорд был перекрыт сразу на целый градус – в 1986 году здесь фиксировали температуру 14,2 градуса, а в минувшую пятницу она составила 15,2 градуса.

Напомним, синоптики уже сообщали, что последняя декада октября в этом году будет на 7-9 градусов теплее средних многолетних значений

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU