«Нуждается в медицинской помощи»: в Самаре ищут мужчину в черной кепке

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-26T17:20:19+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает самарца Михаила Ивановича Хомченко. 55-летний мужчина пропал 25 октября в Самаре. В ориентировке указано, что его рост составляет 177 сантиметров, мужчина обладает плотным телосложением, седые волосы коротко пострижены, глаза – карие.

- Из одежды на нем были черная кепка, черная куртка с серой полосой на спине, серая толстовка, синие джинсы и кожаные черные туфли, - сообщается в ориентировке.

Сейчас волонтеры ведут инфопоиск мужчины. Если вы его видели – звоните инфоргу поиска Светлане: т. +7-996-744-78-67

ИСТОЧНИК KP.RU