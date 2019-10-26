Молодежка «Крыльев Советов» сенсационно растоптала «Зенит»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-26T20:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

26 октября молодежная команда «Крыльев Советов» одержала убедительную победу над резервистами «Зенита». Матч проходил в преддверии встречи основных составов команд, которая произойдет завтра, 27 октября на стадионе «Самара Арена»

Гости открыли счет первыми - уже на 9 минуте Кравцов забил после подачи углового. Но уже через 10 минут Владислав Тюрин из «КС» замкнул прострел Бахадура Соколова.

После этого самарский бомбардир Бахадур Соколов отличился еще четырежды, отправив мяч в ворота противника. Общий счет встречи составил 5:1.

- После этой победы молодежный состав "Крыльев Советов" делит третье место с московскими армейцами. Свой следующий матч подопечные Владимира Кухлевского проведут с казанским "Рубином". Эта игра пройдет 3 ноября в 14:00 на стадионе "Металлург", - сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

А завтра стадион «Самара Арена» примет состязание основных составов самарской и питерских команд. Начало игры – в 15.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019: прогноз на матч 14 тура РПЛ

Прогноз на матч 14 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Зенит, который пройдет 27 октября на стадионе «Самара Арена» (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU