2019-10-26T20:03:53+03:00
Общество

Молодежка «Крыльев Советов» сенсационно растоптала «Зенит»

Встреча основных составов команд пройдет 27 октября на стадионе «Самара Арена»
Ольга НОВИКОВА
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Фото http://www.kc-camapa.ruФото http://www.kc-camapa.ru
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26 октября молодежная команда «Крыльев Советов» одержала убедительную победу над резервистами «Зенита». Матч проходил в преддверии встречи основных составов команд, которая произойдет завтра, 27 октября на стадионе «Самара Арена»

Гости открыли счет первыми - уже на 9 минуте Кравцов забил после подачи углового. Но уже через 10 минут Владислав Тюрин из «КС» замкнул прострел Бахадура Соколова.

После этого самарский бомбардир Бахадур Соколов отличился еще четырежды, отправив мяч в ворота противника. Общий счет встречи составил 5:1.

- После этой победы молодежный состав "Крыльев Советов" делит третье место с московскими армейцами. Свой следующий матч подопечные Владимира Кухлевского проведут с казанским "Рубином". Эта игра пройдет 3 ноября в 14:00 на стадионе "Металлург", - сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

А завтра стадион «Самара Арена» примет состязание основных составов самарской и питерских команд. Начало игры – в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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