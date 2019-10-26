2019-10-26T21:09:04+03:00
Общество

«Попрощалась с подругами»: найденная в утонувшей машине женщина могла сама свести счеты с жизнью

У нее остались двое несовершеннолетних детей
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей Дербенев
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Стали известны подробности трагедии, которая произошла в Тольятти. Напомним, 24 октября здесь вытащили из Волги» утонувшую машину Лада «Гранта», в салоне которой обнаружили мертвую женщину. Ей оказалась 31-летняя местная жительница Екатерина. По данным спасателей, машина пробыла в воде не больше суток. Близкие подруги женщины считают, что она могла сама свести счеты с жизнью.

- Она написала нам в соцсетях прощальное письмо и перестала выходить на связь. Мы забили тревогу, приехали к ней домой и с участковым выломали дверь. Обнаружили у нее дома остатки алкоголя и лекарств, но было непонятно, куда уехала она сама, - рассказывают подруги.

Потом предсмертный маршрут женщины удалось восстановить лишь частично. Ее легковушка проехала по улице Спортивной, повернула на набережную и на 6-й причал. После этого машина на большой скорости выехала на пляж для моржей и ушла под воду.

У Екатерины остался бывший муж в Самаре и двое детей – мальчики 7 и 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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