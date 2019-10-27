2019-10-27T08:48:46+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл «КАМАЗ» и вышел на чистое первое место в ПФЛ

Матч лидеров зоны «Урал-Приволжье» завершился со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В следующем туре «Акрон» в Жигулевске, где сейчас проводит домашние матчи тольяттинская команда, примет ульяновскую «Волгу». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).В следующем туре «Акрон» в Жигулевске, где сейчас проводит домашние матчи тольяттинская команда, примет ульяновскую «Волгу». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в 16 туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ в матче лидеров обыграл челнинский «КАМАЗ». Встреча проходила в Набережных Челках и завершилась со счетом 2:1. Голы у тольяттинцев на свой счет записали Валерий Захаров и Сергей Вахтеев.

Благодаря этой победе «Акрон» поднялся на чистое первое место в группе «Урал-Приволжье», которое дает право сыграть в ФНЛ. В активе красно-черных 35 очков. «КАМАЗ» после 16 тура откатился на третье место (32 очка), пропустив вперед «Челябинск» (33 очка).

В следующем туре «Акрон» в Жигулевске, где сейчас проводит домашние матчи тольяттинская команда, примет ульяновскую «Волгу». Встреча пройдет 3 ноября и станет заключительной перед зимней паузой.

Напомним, это дебютный сезон для «Акрона» в профессиональном футболе. О команде читайте в эксклюзивном интервью «КП-Самара» с директором клуба Иваном Киреевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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