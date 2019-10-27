В Самаре у ТЦ "Империя" таксист врезался в автовоз

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-27T12:33:50+03:00

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Сегодня утром на Московском шоссе автомобиль такси на полном ходу въехал в стоявший автовоз. В районе 10-11 на этом месте образовалась гигантская пробка, которая на данный момент понемногу рассасывается.

Что стало причиной аварии, пока не ясно.

- В ДТП пострадал один человек - это предполагаемый виновник аварии, - сообщили в пресс-службе облМВД, - В настоящее время он госпитализирован.

В соцсетях уже начали вовсю обсуждать, как мог таксист въехать в автовоз: кто-то предполагает, что он просто уснул за рулем, другие считают, что он пытался что-то или кого-то объехать, но что-то не подрасчитал.

Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU