В Самаре у ТЦ "Империя" таксист врезался в автовоз
Сегодня утром на Московском шоссе автомобиль такси на полном ходу въехал в стоявший автовоз. В районе 10-11 на этом месте образовалась гигантская пробка, которая на данный момент понемногу рассасывается.
Что стало причиной аварии, пока не ясно.
- В ДТП пострадал один человек - это предполагаемый виновник аварии, - сообщили в пресс-службе облМВД, - В настоящее время он госпитализирован.
В соцсетях уже начали вовсю обсуждать, как мог таксист въехать в автовоз: кто-то предполагает, что он просто уснул за рулем, другие считают, что он пытался что-то или кого-то объехать, но что-то не подрасчитал.
Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU