На матче Крылья Советов - Зенит пройдет акция в честь Соболева, вызванного в сборную
Сегодня в 15.00 на стадионе "Самара Арена" состоится футбольный матч между командами "Зенит" и "Крылья Советов". Самарцы на поле выйдут в сине-голубых футболках, гости будут в белом.
Зрителей а стадион пускать начнут за два часа до начала матча. Для болельщиков запустят специальные трамваи S5.
Организаторы обещают фанатам развлекательную программу и сюрпризы:
- На седьмой минуте матча пройдет акция, посвященная Александру Соболеву, который в этом месяце впервые был вызван в состав национальной сборной России, - рассказали в пресс-службе ФК "Крылья Советов". - Болельщикам предлагают поднять маску с изображением Александра.
А перед игрой Сергею Корниленко вручат ключи от автомобиля Chery Tiggo 4 - легендарный игрок, а теперь член команды тренеров клуба стал амбассодором автомобилей в России.
"КП-Самара" будет вести прямую трансляцию с матча.
ИСТОЧНИК KP.RU