На матче Крылья Советов - Зенит пройдет акция в честь Соболева, вызванного в сборную

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-27T12:54:26+03:00

На "Самара арене" сегодня ожидают более 30 тысяч зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всем болельщикам на игре, которая начнется в 15.00, предлагают поднять маски с изображением одного из лучших бомбардиров РПЛ

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Сегодня в 15.00 на стадионе "Самара Арена" состоится футбольный матч между командами "Зенит" и "Крылья Советов". Самарцы на поле выйдут в сине-голубых футболках, гости будут в белом.

Зрителей а стадион пускать начнут за два часа до начала матча. Для болельщиков запустят специальные трамваи S5.

Организаторы обещают фанатам развлекательную программу и сюрпризы:

- На седьмой минуте матча пройдет акция, посвященная Александру Соболеву, который в этом месяце впервые был вызван в состав национальной сборной России, - рассказали в пресс-службе ФК "Крылья Советов". - Болельщикам предлагают поднять маску с изображением Александра.

А перед игрой Сергею Корниленко вручат ключи от автомобиля Chery Tiggo 4 - легендарный игрок, а теперь член команды тренеров клуба стал амбассодором автомобилей в России.

"КП-Самара" будет вести прямую трансляцию с матча.

ИСТОЧНИК KP.RU