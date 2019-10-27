Попался в сети: браконьеру "светит" пять лет колонии за улов стоимостью 54 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-27T12:27:46+03:00

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- Вот так улов! - порадовался было самарец, доставая сети из реки Сок. Плотва, судак, лещи да раки в итоге сыграли с ним злую шутку. 20 октября мужчину задержали полицейские. А вся его добыча стала доказательством по уголовному делу о незаконной рыбалке.

- Такой улов подозреваемый получил при помощи лесковых рыболовных сетей, - рассказали в пресс-службе облМВД. - При этом он знал, что такой вид рыбалки здесь и сейчас запрещен.

"78 единиц плотвы, 49 лещей, 3 судака, 1 линя, а также 3 раков", - записали у себя в протоколах полицейские. Потом обратились к экспертам, чтобы оценить ущерб от действий браконьера - специалисты пришли к выводу, что улов "тянет" на 54 тысячи рублей.

За незаконную рыбалку самарец может поплатиться свободой: санкции статьи, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривают до пяти лет реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU