Дзюба на лавке, Соболев на поле: стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-27T13:31:41+03:00

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«Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 14 тура РПЛ, который начнется в 15:00 по самарскому времени на стадионе «Самара Арена». Наставник хозяев Миодраг Божович с первых минут выпустит на поле тех же игроков, что и в игре с «Оренбургом», исключая дисквалифицированного Александра Анюкова. В старте волжан также лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев. Состав «КС» - Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Соболев, Канунников.

А вот главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил своего бомбардира поберечь. Артем Дзюба начнет матч на скамейке. Состав петербуржцев – Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун.

Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU