Бойтесь деревьев: синоптики предупреждают об усилении ветра
В ближайшие сутки в Самаре и области будет ветренно. На сайте Приволжского УГМС говорится, что погода портиться начнет сегодня вечером: после 19.00 усилится ветер, местами возможны порывы - скорость ветра будет достигать 18-20 метров в секунду.
С учетом того, что чуть ли каждое подобное ухудшение погоды в регионе приводит к ЧП, самарцам пришло время убрать машины в гаражи или перепарковать их подальше от деревьев.
Когда о шквальном ветре предупреждали в сентябре, в Самаре ломались не только ветки, но и целые деревья, которые упали на линии электропередач, из-за чего сотни людей остались без света. А в августе в Богатовском районе ветка дерева упала на ребенка - мальчик в итоге скончался в больнице.
Несмотря на сильный ветер, температура воздуха не сильно снизится: днем в понедельник синоптики обещают 8-13°C, со вторника будет становиться холоднее.
ИСТОЧНИК KP.RU