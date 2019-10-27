Бойтесь деревьев: синоптики предупреждают об усилении ветра

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-27T14:42:30+03:00

Ветер усилится к вечеру, но погода приготовила самарцам еще один относительно теплый денек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В ближайшие сутки в Самаре и области будет ветренно. На сайте Приволжского УГМС говорится, что погода портиться начнет сегодня вечером: после 19.00 усилится ветер, местами возможны порывы - скорость ветра будет достигать 18-20 метров в секунду.

С учетом того, что чуть ли каждое подобное ухудшение погоды в регионе приводит к ЧП, самарцам пришло время убрать машины в гаражи или перепарковать их подальше от деревьев.

Когда о шквальном ветре предупреждали в сентябре, в Самаре ломались не только ветки, но и целые деревья, которые упали на линии электропередач, из-за чего сотни людей остались без света. А в августе в Богатовском районе ветка дерева упала на ребенка - мальчик в итоге скончался в больнице.

Несмотря на сильный ветер, температура воздуха не сильно снизится: днем в понедельник синоптики обещают 8-13°C, со вторника будет становиться холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU