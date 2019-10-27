Изучить, расчистить, возродить: на восстановление реки Сызранки выделили 16,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-27T18:54:17+03:00

Из областного бюджета выделены деньги для того, чтобы жители Сызрани жили возле чистой реки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компанию, которая этим займется, выберут в 26 ноября по результатам электронного аукциона

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В Сызранском районе стартует первый этап расчистки реки Сызранка - изначально решено заняться ее устьем. Начальная цена контракта, который недавно появился на площадке электронных торгов, составляет 16,5 млн рублей.

От подрядчика требуется расчистить дно, поднять на поверхность все, что скопилось там за долгие годы, проверить и отсортировать донные отложения в зависимости от их токсичности и опасности для окружающей среды, плюс на основании изучения дна Сызранки определить, почему экологическая ситуация в реке стала плачевной и разработать предложения по изменению ситуации и возрождению реки.

В конечно итоге заказчик рассчитывает, что в ходе первого этапа расчистки Сызранки удастся привести в порядок площадь в 75,3 га.

Контракт также предусматривает трехлетнюю гарантию на устранение выявленных нарушений.

Заявки на участие в этом конкурсе можно подавать до 20 ноября, итоги должны подвести 26 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU