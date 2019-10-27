"Вряд ли найдем спонсоров, как у клубов из первой тройки": Дмитрий Азаров рассказал, на кого будут опираться "Крылья"

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-27T18:39:07+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после матча "Крылья Советов" - "Зенит" 27 октября 2019 года на "Самара Арене" поделился эмоциями от игры и рассказал, кто будет вести команду к Еврокубкам. Глава региона отметил, что игра ему понравилась:

- "Крылья" показывают игру, которая привлекает болельщиков на стадион. Понятно, что сегодня большая часть из 32 тыс человек пришла посмотреть на звезд нашей сборной, но нам приятно, что в числе этих звезд, пусть и начинающих, наш Саша Соболев. Я уверен, что для него придет еще время, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор заметил, что разговаривал с командой перед игрой с "Тамбовом" и потребовал брать не меньше семи очков в следующих играх. Взяли девять. Также Азаров уточнил, что в будущем в развитии "Крыльев" упор будут делать на местных воспитанников: сейчас уже найден спонсор для академии им. Коноплева.

- Без Академии, без школы Крыльев Советов мы не сможем рассчитывать на успех. Я не думаю, что мы найдем таких спонсоров, как у клубов из первой тройки. Мы должны подпитываться своими воспитанниками. И это поможет возвратить себе лидерские позиции, попасть в Еврокубки, - сказал Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU