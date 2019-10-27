2019-10-27T18:46:14+03:00
Общество

Трубу никак не залатают: жителям Промышленного и Кировского районов придется посидеть без воды вторую ночь

Аварию на водоводе обещали устранить прошлой ночью, но не успели. Воду отключат снова
Александра БУДАЕВА
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Фото горадминистрацииФото горадминистрации
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Жителей Промышленного и Кировского районов снова просят понять, простить и потерпеть: у них вторую ночь подряд не будет холодной воды.

Связано это с аварией на трубопроводе диаметром 500 мм. С 22.00 воду планируют отключить в жилых домах в границах улиц Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной и Ташкентской.

Ремонт ведет ООО "СамЭК", работы планируются завершить за 6 часов.

- Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам! - говорят в гоадминистрации.

Аналогичное объявление давалось вчера. Жалоб от жителей обезвоженных районов пока не было, но, вероятно, если "плановые" отключения продолжатся, горожане поинтересуются, сколько еще ночей будет длиться ремонт трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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