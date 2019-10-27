Медальон привел в Усолье: эксперты установили, что в боях в Ленинградской области погиб наш земляк
Медальон, найденный в братской могиле помог установить судьбу еще одного солдата, погибшего в Великую Отечественную войну.
Останки неизвестного солдата были обнаружены поисковым отрядом "Ингрия" 7 мая прошлого года при работе в районе Гонтовая Липка - это деревня в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны велись жестокие бои.
МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото: соцсети
На месте деревни до сих пор находят останки людей, которые пропали без вести, личности некоторых из них установить почти нереально, у других были при себе предметы, при помощи которых ученым удается выяснить имена погибшего.
Также было и в этот раз: смертный медальон, найденный еще в 2018 году, наконец, позволил экспертам определить своего владельца: это уроженец села Усолье Шигонского района Самарской области Михаил Георгиевич Малыкин. Он родился в 1913 году, а 2 июня в 1941 был призван на фронт, где без вести пропал в октябре.
Сейчас волонтеры ищут родственников погибшего. Всех, кто что-то знает о его семье, просят связаться с координатором поиска Викторией по номеру +79313461589, также с поисковым отрядом "Ингрия" можно списаться в соцсетях.
МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU