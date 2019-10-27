2019-10-27T21:16:54+03:00
Общество

Медальон привел в Усолье: эксперты установили, что в боях в Ленинградской области погиб наш земляк

Михаил Малыкин пропал без вести в октябре 1941 года, сейчас поисковики разыскивают его родственников по всей России
Александра БУДАЕВА
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Фото МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото: соцсети
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Медальон, найденный в братской могиле помог установить судьбу еще одного солдата, погибшего в Великую Отечественную войну.

Останки неизвестного солдата были обнаружены поисковым отрядом "Ингрия" 7 мая прошлого года при работе в районе Гонтовая Липка - это деревня в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны велись жестокие бои.

МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ" Фото: соцсети

МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото: соцсети

На месте деревни до сих пор находят останки людей, которые пропали без вести, личности некоторых из них установить почти нереально, у других были при себе предметы, при помощи которых ученым удается выяснить имена погибшего.

Также было и в этот раз: смертный медальон, найденный еще в 2018 году, наконец, позволил экспертам определить своего владельца: это уроженец села Усолье Шигонского района Самарской области Михаил Георгиевич Малыкин. Он родился в 1913 году, а 2 июня в 1941 был призван на фронт, где без вести пропал в октябре.

Сейчас волонтеры ищут родственников погибшего. Всех, кто что-то знает о его семье, просят связаться с координатором поиска Викторией по номеру +79313461589, также с поисковым отрядом "Ингрия" можно списаться в соцсетях.

МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ" Фото: соцсети

МОО "Поисковый отряд "ИНГРИЯ"Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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