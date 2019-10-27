2019-10-27T19:58:15+03:00
Общество

Жительница Самары взыскала с чиновников 61 тысячу рублей за то, что провалилась в яму с кипятком

ЧП случилось из-за аварии на теплотрассе, которая произошла на перекрестке улиц Венцека и Чапаевской 11 ноября прошлого года
Александра БУДАЕВА
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Решение суда устояло в апелляционной инстанцииРешение суда устояло в апелляционной инстанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Елена С. сумела взыскать с администрации Самары компенсацию утраченного заработка, расходов на лечение, компенсацию морального вреда и расходы на адвоката - всего 61,8 тысяч рублей.

Дело в том, что Елена стала жертвой коммунальной аварии: в ноябре прошлого года на перекрестке улиц Чапаевской и Венцека прорвало трубу с горячей водой. Грунт размыло, под тротуаром образовалась пустота. Когда 11 ноября по этому месту проходила Елена, асфальт у нее под ногами обвалился, и женщина одной ногой оказалась в яме с кипятком. В результате с ожогами 1-2 степени правой голени и стопы она лечилась больше месяца.

В феврале этого года она обратилась в суд с гражданским иском. Изначально женщина просила взыскать в ее пользу около 150 тысяч рублей с АО "ПТС", но во время судебных заседаний изменились и суммы, и ответчик.

Выяснилось, что АО "ПТС" лишь обслуживает участок, на котором произошло ЧП, а владельцем трубы является муниципалитет.

В конце июня 2019 года решением Октябрьского районного суда исковые требования Елены были удовлетворены частично.

Это решение пришлось не по нраву обеим сторонам, но Самарский областной суд пришел к выводу, что коллеги рассудили верно и ограничился тем, что добавил к уже присужденной Елене ранее сумме чуть более 500 рублей.

Теперь решение считается вступившим в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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