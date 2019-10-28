Самарским военным пожелали удачи с Международной космической станции
Жители региона приняли участие в Географическом диктанте
Военнослужащие более, чем десяти частей Самарского гарнизона приняли участие в Географическом диктанте
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Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка пожелали 27 октября всем участникам Географического диктанта.
В Самарской области в мероприятии приняли участие военнослужащие 10 с лишним частей Самарского гарнизона, плюс их семьи, а также краноармейцы и кадеты.
Напомним, для участия в диктанте достаточной было зарегистрироваться из любой точи планеты не официальном сайте проекта, после чего участие в нем можно было принимать как очно, так и заочно - онлайн.
Географический диктант в Самарской области.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU