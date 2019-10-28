2019-10-28T00:20:34+03:00
Общество

Самарским военным пожелали удачи с Международной космической станции

Жители региона приняли участие в Географическом диктанте
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Военнослужащие более, чем десяти частей Самарского гарнизона приняли участие в Географическом диктантеВоеннослужащие более, чем десяти частей Самарского гарнизона приняли участие в Географическом диктанте
Изменить размер текста:

Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка пожелали 27 октября всем участникам Географического диктанта.

В Самарской области в мероприятии приняли участие военнослужащие 10 с лишним частей Самарского гарнизона, плюс их семьи, а также краноармейцы и кадеты.

Напомним, для участия в диктанте достаточной было зарегистрироваться из любой точи планеты не официальном сайте проекта, после чего участие в нем можно было принимать как очно, так и заочно - онлайн.

Географический диктант в Самарской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Самары взыскала с чиновников 61 тысячу рублей за то, что провалилась в яму с кипятком
Медальон привел в Усолье: эксперты установили, что в боях в Ленинградской области погиб наш земляк
Трубу никак не залатают: жителям Промышленного и Кировского районов придется посидеть без воды вторую ночь
"Вряд ли найдем спонсоров, как у клубов из первой тройки": Дмитрий Азаров рассказал, на кого будут опираться "Крылья"
За год привлекался три раза: в Самаре злостный нарушитель стал виновником массового ДТП
Изучить, расчистить, возродить: на восстановление реки Сызранки выделили 16,5 млн рублей
Бойтесь деревьев: синоптики предупреждают об усилении ветра
Дзюба на лавке, Соболев на поле: стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита»
На матче Крылья Советов - Зенит пройдет акция в честь Соболева, вызванного в сборную
Попался в сети: браконьеру "светит" пять лет колонии за улов стоимостью 54 тысячи рублей
В Самаре у ТЦ "Империя" таксист врезался в автовоз
Жителей Самарской области спросят, чего им не хватает в районных больницах
Посыпались, как кегли: на трассе М-5 "Ларгус" протаранила колонну из восьми велосипедистов
Тольяттинский «Акрон» обыграл «КАМАЗ» и вышел на чистое первое место в ПФЛ
«Попрощалась с подругами»: найденная в утонувшей машине женщина могла сама свести счеты с жизнью