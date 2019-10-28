Самарским военным пожелали удачи с Международной космической станции

СЕГОДНЯ 00:20 2019-10-28T00:20:34+03:00

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Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка пожелали 27 октября всем участникам Географического диктанта.

В Самарской области в мероприятии приняли участие военнослужащие 10 с лишним частей Самарского гарнизона, плюс их семьи, а также краноармейцы и кадеты.

Напомним, для участия в диктанте достаточной было зарегистрироваться из любой точи планеты не официальном сайте проекта, после чего участие в нем можно было принимать как очно, так и заочно - онлайн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/740436" frameborder="0"></iframe> Географический диктант в Самарской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU