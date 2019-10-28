Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-28T08:51:31+03:00

Несмотря на большое количество болельщиков, "Крылья" проиграли со счетом 0:2 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игра собрала на «Самара Арене» более 32,5 тысяч человек

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Матч «Крылья Советов» - «Зенит», который прошел в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Самара Арена», вошел в топ-3 самых посещаемых в 14 туре Российской Премьер-Лиги.

- В Самаре на игре «Крылья Советов» - «Зенит» побывали 32560 человек. Это второй результат. Первое место по посещаемости занял матч «Ростов» - «Сочи» в Ростове-на-Дону. Его посетили 33716 человек, - сообщили в агентстве ТурСтат.

Отметим, что вчерашний матч «Крылья» проиграли. Они уступили «Зениту» со счетом 0:2. По итогам тура самарская команда занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU