Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ
Матч «Крылья Советов» - «Зенит», который прошел в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Самара Арена», вошел в топ-3 самых посещаемых в 14 туре Российской Премьер-Лиги.
- В Самаре на игре «Крылья Советов» - «Зенит» побывали 32560 человек. Это второй результат. Первое место по посещаемости занял матч «Ростов» - «Сочи» в Ростове-на-Дону. Его посетили 33716 человек, - сообщили в агентстве ТурСтат.
Отметим, что вчерашний матч «Крылья» проиграли. Они уступили «Зениту» со счетом 0:2. По итогам тура самарская команда занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU