2019-10-28T08:51:31+03:00
Общество

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ

Игра собрала на «Самара Арене» более 32,5 тысяч человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Несмотря на большое количество болельщиков, "Крылья" проиграли со счетом 0:2Несмотря на большое количество болельщиков, "Крылья" проиграли со счетом 0:2Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Матч «Крылья Советов» - «Зенит», который прошел в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Самара Арена», вошел в топ-3 самых посещаемых в 14 туре Российской Премьер-Лиги.

- В Самаре на игре «Крылья Советов» - «Зенит» побывали 32560 человек. Это второй результат. Первое место по посещаемости занял матч «Ростов» - «Сочи» в Ростове-на-Дону. Его посетили 33716 человек, - сообщили в агентстве ТурСтат.

Отметим, что вчерашний матч «Крылья» проиграли. Они уступили «Зениту» со счетом 0:2. По итогам тура самарская команда занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дзюба подобрался вплотную к Соболеву, Жирков забил шедевр: чем запомнился матч «Зенит» - «Крылья Советов»

Игра 14 тура РПЛ на «Самара Арене» получилась не такой яркой, как ожидали болельщики, но вспомнить есть что (подробности)

Артем Дзюба: «У Соболева больше будущее, но дайте мне чуть-чуть поиграть»

Капитан сборной России рассказал, что думает о форварде «Крыльев» и новичке национальной команды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»
В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
В Самарской области временно отключат телеканалы