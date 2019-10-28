В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика
Мужчина задолжал своему ребенку 117 тысяч рублей
Приставы запретили мужчине ездить на своем автоФото: Архив "КП"
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В Самарской области судебные приставы направили на путь исправления еще одного должника-алиментщика. Он задолжал своему ребенку 117 тысяч рублей.
- Проверка показала, что житель Сызрани не имеет официального места работы и попыток трудоустроиться не предпринимает. В итоге приставы ограничили его в праве управлять транспортным средством. Также его обязали встать на учет в Центр занятости населения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Только после этого алиментщик полностью погасил свой долг и встал на учет в Центр занятости населения.
ИСТОЧНИК KP.RU