2019-10-28T09:31:02+03:00
Общество

В Самарской области приставы направили на истинный путь должника-алиментщика

Мужчина задолжал своему ребенку 117 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Приставы запретили мужчине ездить на своем автоПриставы запретили мужчине ездить на своем автоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области судебные приставы направили на путь исправления еще одного должника-алиментщика. Он задолжал своему ребенку 117 тысяч рублей.

- Проверка показала, что житель Сызрани не имеет официального места работы и попыток трудоустроиться не предпринимает. В итоге приставы ограничили его в праве управлять транспортным средством. Также его обязали встать на учет в Центр занятости населения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Только после этого алиментщик полностью погасил свой долг и встал на учет в Центр занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицу Гаражную
Экс-полицейский год посидит в колонии за вымогательство денег у самарца
В Самарской области средняя зарплата подросла до 35274 рублей
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
В Самарской области неудачный обгон привел водителя Geely под прицеп грузовика
Погода на последнюю неделю октября 2019 в Самаре: синоптики прогнозируют похолодание и снег
Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на улице Береговой нашли утечку на трубе
Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
В Самаре до 7 ноября можно будет прикоснуться к чудодейственной иконе «Благоуханный цвет»
В Самарской области временно отключат телеканалы
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре РПЛ